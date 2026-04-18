Нарколог поставил диагноз выронившему снюс президенту Польши

Шуров заявил о зависимости у Навроцкого после того, как у него выпал снюс

Президент Польши Кароль Навроцкий в ходе интервью выронил пакетик со снюсом. Врач-нарколог Василий Шуров прокомментировал инцидент в разговоре с aif.ru.

Специалист напомнил, что снюс — это дробленый табак, и в ситуации c Навроцким можно говорить о серьезной никотиновой зависимости.

«Он, собственно, ее и не стесняется. Навроцкий на дебатах этим снюсом закидывался за десну. (...) У него банальная никотиновая зависимость, он постоянно себя стимулирует никотином», — высказался Шуров.

Ранее Навроцкого спросили об инициативе правительства, касающейся запрета продажи электронных сигарет и снюса. В ответ на это президент Польши сообщил, что принять решение по этому вопросу ему было бы трудно, так как оно касается в том числе и его