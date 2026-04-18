Неприятный конфуз между Макроном и Мелони объяснили

Панкратов: Макрон с Мелони попытался доминировать в кадре и перетянуть внимание

Президент Франции Эммануэль Макрон застал врасплох премьера Италии Джорджию Мелони слишком крепкими объятиями, которые едва не привели к ссоре. Политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов прокомментировал aif.ru неприятный конфуз, а также объяснил поведение политиков.

«Момент, действительно, неловкий для Мелони, но это краткая профессионально скрытая заминка, а не глубинный личный дискомфорт. Макрон же действует в своем привычном стиле: демонстративно теплое, чуть чрезмерное объятие и поцелуй как политический сигнал "дружбы" и одновременно способ доминировать в кадре, задавая формат контакта и перетягивая внимание на себя», — высказался он.

По словам эксперта, жесткий корпус Мелони, ее сдержанность и задержка с улыбкой демонстрируют, что такая физическая близость застала ее врасплох, однако высокий уровень самоконтроля позволил итальянскому премьеру быстро вернуться в привычную дипломатическую маску и не превращать инцидент в открытую конфронтацию.

Ранее сообщалось, что встреча Мелони и Макрона в Париже вызвала скандал из-за слишком теплого, по мнению наблюдателей, приветствия между лидерами. Итальянская газета Il Manifesto указала, что поведение Макрона можно трактовать как чрезмерно вольное, а поцелуй в щеку назвала неуместным и даже вульгарным.