Откровенную фотосессию сожительницы Тимати оценили в сети фразой «тяжелая артиллерия»

Сожительница российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова устроила откровенную фотосессию и вызвала обсуждение в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица позировала на фоне рояля. Так, она предстала перед камерой в черном облегающем платье, верх которого был оформлен кружевными прозрачными чашками и лямками. При этом Иванова не стала надевать под изделие бюстгальтер.

Пользователи сети обратили внимание на внешний вид знаменитости и принялись оценивать его в комментариях под публикацией. «Когда нечего показать, то идет тяжелая артиллерия», «Максимально странный выбор фото», «Ты точно хотела показать рояль?», «Имплант только и виден», «Ужасная фотосессия. Тема груди раскрыта. Мы все увидели», «Зачем кормящей женщине выставлять свою грудь напоказ?» — высказывались они.

Однако были и те юзеры, которые встали на защиту возлюбленной музыканта: «Мне нравится, что у нее нет татуировок на теле», «Очень красивая девушка», «Богиня», «У тебя особый шарм», «После родов вошла в свою прайм-эру».

В марте сообщалось, что Валентина Иванова показала фигуру в откровенном купальнике через семь месяцев после родов.