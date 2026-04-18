Мирошник рассказал о роли Белоруссии в обмене пленными между Россией и Украиной

Мирошник: Минск играет важную роль в обмене пленными между Россией и Украиной

Минск играет крайне важную роль в сфере обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишут «Известия».

По его словам, Белоруссия выполняет значимую миссию в вопросах обмена. «Во-первых, белорусская граница, обеспечение безопасности, что немаловажный фактор, когда проходят такие процедуры. Это предоставление медицинской помощи», — перечислил он.

Как указал дипломат, военные возвращаются из плена в состоянии, когда им требуется экстренное лечение. Он добавил, что кроме этого, Минск оказывает организационную поддержку с транспортом, логистикой, переходом границы.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными в формате 175 на 175 перед Пасхой.