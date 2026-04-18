Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:50, 18 апреля 2026

Мирошник рассказал о роли Белоруссии в обмене пленными между Россией и Украиной

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Минск играет крайне важную роль в сфере обмена военнопленными между Россией и Украиной. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишут «Известия».

По его словам, Белоруссия выполняет значимую миссию в вопросах обмена. «Во-первых, белорусская граница, обеспечение безопасности, что немаловажный фактор, когда проходят такие процедуры. Это предоставление медицинской помощи», — перечислил он.

Как указал дипломат, военные возвращаются из плена в состоянии, когда им требуется экстренное лечение. Он добавил, что кроме этого, Минск оказывает организационную поддержку с транспортом, логистикой, переходом границы.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными в формате 175 на 175 перед Пасхой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok