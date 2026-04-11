23:49, 11 апреля 2026Россия

Россия и Украина обменялись пленными перед Пасхой. По меньшей мере семь человек удерживались ВСУ как заложники

Россия и Украина обменялись пленными в формате 175 на 175 перед Пасхой
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Подмосковье 11 апреля приземлился самолет с российскими военнослужащими, которые вернулись из украинского плена.

Самолет Ил-76МД совершил посадку в России в рамках обмена военнопленными между сторонами. По информации Минобороны РФ, с территории, контролируемой Киевом, были возвращены 175 человек, при этом в ответ переданы 175 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Посредническую роль в гуманитарной части обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Российский военный вернулся на родину после трехлетнего плена

Как рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский, обмен пленными между российской и украинской сторонами согласовывался долго и тяжело. По его словам, Минобороны, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проделали огромную работу.

Так, российский военнослужащий, три года находившийся в плену на Украине, связался по телефону со своей матерью. По его словам, в новость о том, что его обменяют, он сначала не поверил.

Да, обменяли. Да, нормально все. Спасибо, что меня искали, верили

Российский военный

Семь россиян удерживались на Украине как заложники

Мединский также заявил, что семь жителей Курской области, которые вернулись в Россию, удерживались на Украине как заложники.

Домой наконец вернулись последние семь жителей Курской области, которых УС [украинская сторона] насильно удерживала в качестве заложников

Владимир Мединскийпомощник президента РФ

Как рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, вернувшимся потребовалась медицинская помощь: многим назначили лекарства, а одну женщину госпитализировали. Также она уточнила, что троим из семи вернувшихся уже больше 80 лет.

