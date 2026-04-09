В Кремле раскрыли статус решения Путина по пасхальному перемирию. Зеленский говорил, что готов ко всему

Песков заявил об отсутствии решений о пасхальном перемирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 апреля, ответил на вопрос о возможном пасхальном перемирии с Украиной. По его словам, президент России Владимир Путин пока не принял каких-либо решений, касающихся этой темы.

На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В 2026 году православную Пасху будут праздновать в это воскресенье, 12 апреля.

В прошлом году Москва объявляла пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции (СВО). Оно длилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. В Министерстве обороны России заверили, что российские военные строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, в то время как со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано 4900 нарушений. В частности, украинская сторона в этот период применила 90 беспилотников самолетного типа, из них восемь — вне зоны спецоперации, а также совершила 19 обстрелов приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей. По словам секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, Киев «ни одного часа» не выполнял объявленное Россией пасхальное перемирие.

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Зеленский заявил о готовности к прекращению огня на Пасху

В этом году о пасхальном перемирии первым заговорил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер заверил, что Киев готов к прекращению огня на Пасху.

Люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и завершении войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом Владимир Зеленский президент Украины

Однако в Кремле в этих словам украинского президента не увидели «четко сформулированной инициативы по "пасхальному перемирию"». Также пресс-секретарь президента России отметил, что киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, в то время как российские вооруженные силы ведут наступление по всей линии фронта. Песков призвал Зеленского «взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», так как «позже это решение придется принимать более дорогой ценой».

Военнослужащие ВС РФ на пасхальном молебне Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Китайское издание NetEase также связало предложение Зеленского с истощением Украины. По данным издания, Украина переживает беспрецедентный экономический и военный кризис. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, допустил, что заявление о готовности Киева к пасхальному перемирию может быть уловкой, «чтобы получить временное преимущество».

К кому он обращает эти заявления и в какой форме — это его дело. Но особого доверия этим заявлением Зеленского у нас нет Григорий Карасин сенатор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова при этом отметила, что президент Украины ранее не раз нарушал договоренности. «В прошлом году он уже на словах поддержал мораторий на удары по объектам энергетики, однако это не помешало Киеву нарушить его. Также Зеленский отреагировал на предложение Путина ввести пасхальное перемирие во время Пасхи», — напомнила дипломат. В этот раз заявления украинского политика о пасхальном перемирии могут быть лишь пиар-акцией, предположила Захарова.

Военный священник проводит пасхальную службу для украинских военнослужащих Фото: Marko Djurica / Reuters

В России допустили объявление пасхального перемирия

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, напомнил, что Пасха является великим праздником для православных. В связи с чем, считает он, Москва может пойти на пасхальное перемирие.

Мы готовы к таким перемириям. Как ни пытались западники разрушить нашу веру, для всех православных это великий праздник. И, конечно, здесь люди должны его отметить спокойно Алексей Чепа депутат Госдумы

Депутат напомнил, что в прошлом году Москва объявила пасхальное перемирие и предложила не наносить удары по энергетике не только на Пасху, но и на 9 Мая. Однако Киев, по его словам, проигнорировал эти предложения. Также, отметил Чепа, Киев не всегда принимает предложения российской стороны об обмене пленными и телами погибших солдат.