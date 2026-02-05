«Ожидается прогресс». Завершились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. О чем договорились стороны?

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова Диана Давитян.

«Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились», — сообщила она.

Подробностей Давитян не раскрыла. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщал о начале второго дня переговоров 5 февраля в 10:20 по московскому времени.

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

Спецпосланник президента США сообщил о новой договоренности России и Украины

Россия, Украина и Соединенные Штаты в ходе переговоров в Абу-Даби договорились об обмене пленными, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

«Сегодня делегации США, Украины и России договорились об обмене 314 пленных — это первый подобный обмен за пять месяцев», — написал он.

Уиткофф отметил, что такой результат стал возможен благодаря подробным и продуктивным переговорам.

Наряду с этим Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры оказались «подробными и продуктивными». В то же время он подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине предстоит проделать еще значительный объем работы. «Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны на Украине», — отметил Уиткофф.

Он добавил, что переговорный процесс продолжится в ближайшие недели. «Ожидается дальнейший прогресс», — заключил американский спецпосланник.

Руководитель офиса Зеленского прокомментировал итоги переговоров

В свою очередь руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также заявил, что переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби прошли конструктивно.

«Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», — сказал он.

Других деталей переговоров руководитель офиса президента не раскрыл. Буданов входил в группу, представлявшую Украину на встрече.

Россия и Украина обменялись военнопленными

5 февраля стало известно, что, в соответствии с договоренностями, Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Российское оборонное ведомство показало кадры с возвращенными из плена российскими военнослужащими.

Как уточнили в ведомстве, с территории Украины были возвращены 157 российских военнослужащих. Столько же пленных переданы Киеву взамен. В частности, стало известно, что в Россию вернули трех жителей Курской области, которых незаконно удерживали киевские власти. Отмечалось, что посредничество гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США. Сейчас российские военные находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, тоже раскрыл детали обмена пленными. «Мы возвращаем наших людей домой — 157 украинцев. Это военнослужащие вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры», — заявил украинский лидер.