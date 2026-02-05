Реклама

Россия
15:47, 5 февраля 2026
Россия

Появились кадры возвращения из плена российских военных

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны показало кадры с возвращенными из плена российскими военнослужащими. Видео опубликовано в Telegram-канале военкора Александра Коца.

На представленном ролике видны бойцы, садящиеся в автобус. Все они укрыты тканью с изображенным на ней российским флагом.

В конце ролика солдаты, вернувшиеся из плена, прокричали «Ура!».

Об обмене пленными России и Украины стало известно 5 февраля. С территории Украины возвращены 157 российских военнослужащих. Столько же пленных переданы Киеву взамен. На данный момент военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь.

