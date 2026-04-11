21:47, 11 апреля 2026

Вернувшийся из украинского плена российский военный позвонил матери

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Придыбайло / РИА Новости

Российский военный, который находился в украинском плену на протяжении трех лет, позвонил матери. Видео, записанное на белорусско-украинской границе, опубликовал ТАСС.

На кадрах боец Вооруженных сил (ВС) России успокаивает мать. «Успокойся, все нормально. Да, обменяли. Да, нормально все. Спасибо, что меня искали, верили [в возвращение]», — отметил он.

Военный уточнил, что был в плену около трех лет. По его словам, в новость о том, что его обменяют, он сначала не поверил.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что перед Пасхой российские и украинские военные провели очень сложный обмен пленными по формуле 175 на 175. Согласование шло долго и тяжело, уточнил он.

