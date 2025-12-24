Реклама

13:13, 24 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский огласил все 20 пунктов мирного плана, обсуждаемого с США. По нескольким вопросам до сих пор нет компромисса

Зеленский озвучил 20 пунктов плана по урегулированию конфликта на Украине
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемого с США. Всего в план предварительно вошло 20 позиций. Среди них оказались в том числе спорные предложения, по которым пока не удалось достичь компромисса.

Встреча украинской и американской делегаций прошла 20 декабря в Майами. По ее итогам Зеленский заявил, что на переговорах были разработаны гарантии безопасности для Украины, а также сформированы 20 пунктов мирного плана.

Есть 20 пунктов плана. Там не все идеально, но этот план есть

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

При этом украинский лидер отметил, что после переговоров еще остались «некоторые вещи», на которые Киев не готов. Также, добавил он, есть вещи, на которые, по его мнению, не готова Москва.

О чем стороны не смогли договориться?

Одним из пунктов, по которому в ходе переговоров не удалось достичь компромисса, стало положение о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По словам Зеленского, США предлагают управлять объектом втроем, при этом Вашингтон будет главным менеджером. Киев же предлагает свое «компромиссное предложение», согласно которому ЗАЭС будет работать под управлением Украины и США.

Фото: Vadim Ghirda / AP

Самым сложным пунктом мирного плана Зеленский назвал позицию, касающуюся вопроса территорий. По его словам, один из вариантов предполагает выход Вооруженных сил России из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. При этом в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях стороны останутся на местах по линии боевого соприкосновения. Российская сторона, как заявил Зеленский, настаивает на выходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ДНР, а США предлагают создание свободной экономической зоны в качестве компромисса.

Если не будет согласия на «стоим, где стоим», то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума, и тогда нужно выносить на референдум весь документ

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Какие еще пункты вошли в план?

В мирный план по урегулированию конфликта из 20 пунктов также вошли следующие положения: подтверждение суверенитета Украины; соглашение о ненападении между Россией и Украиной и мониторинг на линии столкновения; предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; безъядерный статус Украины; увеличение численности ВСУ в мирное время до 800 тысяч человек; обмен пленными по формуле «всех на всех», а также возвращение гражданских, детей и политзаключенных.

При этом Россия должна будет закрепить политику ненападения по отношению к Европе и Украине на законодательном уровне, а Украина как можно скорее проведет выборы, станет членом Евросоюза и введет в школах программы, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам и устраняющие расизм и предубеждения.

Кроме того, мирный план включает в себя пункты о глобальном развитии, определенном в отдельном соглашении об инвестициях; о создании фондов для привлечения на Украину 800 миллиардов долларов для «решения вопросов обновления» и о заключении Украиной соглашения о свободной торговле с США. Также Украина выступает за использование Днепра и Черного моря в коммерческих целях и демилитаризацию Кинбурнской косы.

Фото: Alex Brandon / AP

В отдельных пунктах также прописано, что мирное соглашение будет юридически обязательным и за его выполнением будет контролировать Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом; РФ и Украина обязуются не изменять договоренности силой, а после того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Администрация президента США Дональда Трампа разработала мирный план, который изначально состоял из 28 пунктов, для урегулирования конфликта на Украине. О его существовании стало известно во второй половине ноября. Вашингтон разрабатывал его, консультируясь с Москвой. Киев не принимал участия в подготовке этих предложений, так же как и европейские союзники Украины.

Трамп узнал о мирном плане по Украине «в последнюю минуту», однако согласовал его и заверил, что этот план направлен на обеспечение гарантий безопасности обеим сторонам конфликта и «включает в себя то, что нужно Украине для долгосрочного мира». При этом Россия и США допустили внесение изменений в план.

