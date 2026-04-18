Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:56, 18 апреля 2026

Президент Бразилии похвалил «смелое» решение Испании в отношении США

Лула да Силва похвалил Санчеса за отказ помогать США с ударами по Ирану
Марина Совина
Марина Совина
СюжетПожары в Испании:

Фото: David Zorrakino / Globallookpress.com

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва похвалил премьер-министра Испании Педро Санчеса за отказ помогать США в нанесении ударов по Ирану. Его слова приводит ТАСС.

«Я бы хотел похвалить <...> Педро Санчеса за его смелость, он не позволил американским самолетам вылетать из Испании для бомбардировок Ирана», — сказал бразильский лидер.

Ранее Санчес высказался о разрушениях и хаосе после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном. Он подчеркнул, что «правительство Испании не будет аплодировать тем, кто устраивает в мире пожар, просто потому, что они появятся с ведром».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok