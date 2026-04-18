Президент Польши упомянул Путина в ответ на критику его встречи с Орбаном

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не стыдится своей встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, несмотря на критику. Его слова приводит Do Rzeczy.

«Я поехал в Венгрию в рамках Дня польско-венгерской дружбы, чтобы поговорить с Виктором Орбаном, и я этого не стыжусь», — сказал польский лидер.

При этом он отметил, что считает «совершенно нелогичными» утверждения о том, что он якобы поддерживает Орбана. Навроцкий также указал, что премьер-министр Польши Дональд Туск «встречался не с другом [президента России] Владимира Путина, а неоднократно встречался с самим Владимиром Путиным».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Орбан никогда не был «союзником России» в Европейском союзе и отстаивал прежде всего интересы собственного народа.