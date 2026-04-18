Российские бабушки начали продавать китайскую клубнику под видом отечественной

Shot: Бабушки начали продавать на российских трассах клубнику из Китая

Российские бабушки начали продавать на трассах китайскую клубнику под видом отечественной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, поставщики завозят ягоды из Поднебесной в российскую глубинку и предлагают ее пожилым женщинам на перепродажу. Те охотно соглашаются, так как свой урожай у них планируется только в конце июня.

Уточняется, что у поставщиков один ящик клубники стоит около 900 рублей. Россиянки перемывают ягоды, перекладывают их в свои тары и увеличивают цену, заверяя покупателей, что товар свой.

Как пишет Telegram-канал, китайскую клубнику отправляют по всей Центральной России из Хабаровска. Эксперты признаются, что на Дальнем Востоке иностранные ягоды уже почти захватили весь рынок. Такая же участь скоро может постигнуть и другие регионы, так как, по прогнозам аграриев, в 2026 году ожидается снижение урожая в некоторых районах.

Ранее россиянам назвали минимальную цену клубники. В апреле она составляет от 1120 рублей за килограмм.