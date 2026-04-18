21:21, 18 апреля 2026Россия

Российский губернатор показал кадры последствий атаки ВСУ на кладбище накануне Радоницы

Балицкий: ВСУ нанесли прицельный удар по кладбищу города Днепрорудное
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Балицкий Евгений / Telegram-канал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли прицельный удар по кладбищу города Днепрорудное накануне дня особого поминовения усопших — Радоницы. Кадрами последствий вражеской атаки на место, где нет ни военных, ни стратегических объектов, поделился губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Это беспредельная ненависть, направленная даже на усопших. Абсолютное кощунство, в послепасхальную светлую неделю, накануне дня особого поминовения усопших», — написал Балицкий.

Глава области добавил, что на месте работают все оперативные службы и саперы. Есть большая вероятность того, что на территории лежат неразорвавшиеся боеприпасы.

Администрация округа проведет оценку разрушений и окажет всю необходимую помощь родственникам покойных, чьи могилы были разрушены.

Ранее были опубликованы кадры с последствиями атаки ВСУ на российский роддом.

