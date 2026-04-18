01:39, 18 апреля 2026Мир

Трамп допустил срыв сделки с Ираном по ядерной программе

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Evan Vucci / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп допускает, что сделка США с Ираном по ядерной программе может сорваться, несмотря на то, что большинство вопросов уже согласовано. Слова президента приводит РИА Новости.

Трамп рассчитывает на то, что процесс заключения сделки пройдет быстро, однако не исключает возможных неожиданностей. «Этот процесс, мы продвигаемся хорошо, но кто знает, что ждать. Кто знает, что ждать от Ирана, в частности», — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что США прекратят блокаду портов Ирана после заключения сделки.

