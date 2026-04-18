Трамп высказался о разногласиях между США и Ираном

Трамп: Между США и Ираном могут оставаться значимые разногласия

Между США и Ираном могут еще оставаться значимые разногласия, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос во время общения с журналистами, он признал, что разногласия возможны, но их не так много. «Они могут быть — посмотрим, что произойдет», — высказался он.

Трамп добавил, что стороны должны их устранить.

Ранее Трамп задумался о возобновлении ударов по Ирану в связи с провальными переговорами. По словам некоторых американских чиновников, таким образом Вашингтон хочет подтолкнуть Тегеран пойти на уступки.