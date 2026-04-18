В Европе захотели изменить ООН

Премьер Санчес: Испания выступает за реформирование ООН

Испания выступает за реформирование ООН, так как международная организация перестала отвечать современным вызовам. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, передает агентство Reuters.

«Мы знаем, что многосторонняя система нуждается в обновлении. Мы знаем, что она сможет выжить только в том случае, если будет реформирована в соответствии с реалиями мира XXI века», — сказал глава правительства.

Санчес также добавил, что следующим генеральным секретарем ООН должна стать женщина.

26 ноября прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что ООН официально начала поиск новых кандидатов на должность следующего генерального секретаря всемирной организации. В частности, организация хочет «тщательно рассмотреть возможность выдвижения женщин-кандидатов», причем из Латинской Америки или региона Карибского бассейна.

Уточняется, что среди возможных кандидатур рассматриваются аргентинский дипломат и директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, первая женщина-президент Чили Мишель Бачелет и бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан.