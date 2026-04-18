Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:43, 18 апреля 2026Мир

В Европе захотели изменить ООН

Премьер Санчес: Испания выступает за реформирование ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Педро Санчес. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Испания выступает за реформирование ООН, так как международная организация перестала отвечать современным вызовам. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, передает агентство Reuters.

«Мы знаем, что многосторонняя система нуждается в обновлении. Мы знаем, что она сможет выжить только в том случае, если будет реформирована в соответствии с реалиями мира XXI века», — сказал глава правительства.

Санчес также добавил, что следующим генеральным секретарем ООН должна стать женщина.

26 ноября прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что ООН официально начала поиск новых кандидатов на должность следующего генерального секретаря всемирной организации. В частности, организация хочет «тщательно рассмотреть возможность выдвижения женщин-кандидатов», причем из Латинской Америки или региона Карибского бассейна.

Уточняется, что среди возможных кандидатур рассматриваются аргентинский дипломат и директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, первая женщина-президент Чили Мишель Бачелет и бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok