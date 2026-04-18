В Иране сделали заявление по Ормузскому проливу

12:42, 18 апреля 2026Мир

МИД Ирана: Блокады Ормузского пролива нет и не будет
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Reuters

Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов, его блокады нет и не будет. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде в интервью телеканалу NTV.

«Не могу говорить за противоположную сторону, политика которой может быть рассчитана на то, чтобы запутать всех. Ормузский пролив открыт для прохода торговых судов. Конечно же, речь идет о периоде после прекращения огня. Может быть ряд технических ограничений в силу мин и вопросов безопасности», — сказал Хатибзаде.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о сохранении блокады морских портов Ирана, несмотря на открытие Ормузского пролива. По его словам, ограничение будет снято, как только стороны заключат сделку об урегулировании конфликта по ядерной программе. При этом Трамп допустил, что сделка может сорваться.

