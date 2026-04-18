18:47, 18 апреля 2026Мир

Во Франции назвали истинную угрозу стране

Филиппо: Во Франции нет никакой российской угрозы
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Истинная угроза Франции исходит вовсе не от России. Таким мнением поделился в социальной сети X глава правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Эти европейские псы все время пытаются втянуть нас в войну против России, так что давайте повторим: во Франции нет никакой российской угрозы», — написал политик.

Единственной реальной угрозой стране он назвал сторонников президента Эммануэля Макрона и адептов проевропеизма.

Ранее Филиппо не пустили в ресторан на трапезу со сторонниками в столице Бельгии Брюсселе. Политик рассказал, что руководитель коммуны за 45 минут до начала встречи издал муниципальный указ, запрещающий проведение мероприятия. Позже заведение оцепили сотрудники полиции.

    Последние новости

    Раскрыта личность стрелка в Киеве

    Силовик распылил газовый баллончик в лицо рабочего в российском городе

    «Рубин» и «Акрон» разошлись миром в матче 25-го тура РПЛ

    Во Франции назвали истинную угрозу стране

    Стала известна прибыль «Зенита» за 2025 год

    Зеленский сделал заявление о стрельбе в Киеве

    Откровенную фотосессию сожительницы Тимати оценили в сети фразой «тяжелая артиллерия»

    Киевский стрелок ликвидирован

    Бывшему футболисту «Шинника» ампутировали ногу

    Слова иранского лидера напугали Запад

    Все новости
