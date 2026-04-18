Филиппо: Во Франции нет никакой российской угрозы

Истинная угроза Франции исходит вовсе не от России. Таким мнением поделился в социальной сети X глава правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Эти европейские псы все время пытаются втянуть нас в войну против России, так что давайте повторим: во Франции нет никакой российской угрозы», — написал политик.

Единственной реальной угрозой стране он назвал сторонников президента Эммануэля Макрона и адептов проевропеизма.

Ранее Филиппо не пустили в ресторан на трапезу со сторонниками в столице Бельгии Брюсселе. Политик рассказал, что руководитель коммуны за 45 минут до начала встречи издал муниципальный указ, запрещающий проведение мероприятия. Позже заведение оцепили сотрудники полиции.