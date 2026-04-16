В Брюсселе французского оппозиционера Филиппо не пустили на ужин со сторонниками

Лидера французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориана Филиппо не пустили в ресторан на трапезу со сторонниками в столице Бельгии Брюсселе. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Инцидент произошел 15 апреля. Филиппо объяснил, что руководитель коммуны за 45 минут до начала встречи издал муниципальный указ, запрещающий проведение мероприятия. Позже заведение оцепили сотрудники полиции.

Оппозиционер назвал действия властей «чистейшим бредом» и отметил, что никогда не оказывался в такой ситуации. По его словам, он решил сымпровизировать и пообщаться с собравшимися на улице.

Ранее Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Украины после кадров мобилизации. «Они похищают людей прямо с улиц, чтобы отправить их на передовую НАТО и подпитывать коррупцию!» — отметил он. Политик подчеркнул, что Париж не должен финансировать «этот преступный режим».