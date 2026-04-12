Филиппо призвал прекратить финансирование Украины после кадров мобилизации

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Киева после того, как увидел жестокие кадры силовой мобилизации на Украине. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети X.

Политик ужаснулся ролику, на котором несколько мужчин, предположительно, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), похищают человека, несмотря на протесты прохожих.

«Это евро-зеленская мафия, которой мы, французы, выпишем чек на 17 миллиардов евро, если Орбан проиграет сегодня вечером! Они похищают людей прямо с улиц, чтобы отправить их на передовую НАТО и подпитывать коррупцию!» — отметил Филиппо, подчеркнув, что Париж не должен финансировать «этот преступный режим».

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Козарян рассказал, что сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.