Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Киева после того, как увидел жестокие кадры силовой мобилизации на Украине. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети X.
Политик ужаснулся ролику, на котором несколько мужчин, предположительно, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), похищают человека, несмотря на протесты прохожих.
«Это евро-зеленская мафия, которой мы, французы, выпишем чек на 17 миллиардов евро, если Орбан проиграет сегодня вечером! Они похищают людей прямо с улиц, чтобы отправить их на передовую НАТО и подпитывать коррупцию!» — отметил Филиппо, подчеркнув, что Париж не должен финансировать «этот преступный режим».
Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Козарян рассказал, что сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.