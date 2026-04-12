22:20, 12 апреля 2026Мир

Во Франции призвали прекратить финансирование Украины после одного видео

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансирование Киева после того, как увидел жестокие кадры силовой мобилизации на Украине. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети X.

Политик ужаснулся ролику, на котором несколько мужчин, предположительно, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), похищают человека, несмотря на протесты прохожих.

«Это евро-зеленская мафия, которой мы, французы, выпишем чек на 17 миллиардов евро, если Орбан проиграет сегодня вечером! Они похищают людей прямо с улиц, чтобы отправить их на передовую НАТО и подпитывать коррупцию!» — отметил Филиппо, подчеркнув, что Париж не должен финансировать «этот преступный режим».

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артур Козарян рассказал, что сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, а также тех, кто не может откупиться.

