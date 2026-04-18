Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 18 апреля 2026

Врач раскрыла один мучительный побочный эффект алкоголя

Нарколог Калюжная предупредила, что алкоголь может спровоцировать диарею
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: nito / Shutterstock / Fotodom  

Алкоголь может негативно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, заявила психиатр-нарколог, основатель и руководитель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная. Об этом мучительном побочном эффекте спиртного она рассказала «Ленте.ру».

«Как регулярное, так и эпизодическое употребление алкоголя может вызывать сильную диарею, поскольку этанол комплексно нарушает работу желудочно-кишечного тракта», — предупредила Калюжная. Она объяснила: спиртное усиливает выработку соляной кислоты в желудке и одновременно нарушает защитные механизмы его слизистой, из-за чего возникает воспалительная реакция. В кишечнике это проявляется ускорением перистальтики: пища проходит быстрее, чем должна, и не успевает нормально перевариться и всосаться.

Врач также раскрыла, что из-за алкоголя поджелудочная железа и печень начинают работать в стрессовом режиме и снижают выработку ферментов, необходимых для переваривания пищи, особенно жиров. Непереваренные компоненты попадают в кишечник и дополнительно притягивают воду, что в конечном итоге приводит к диарее, уточнила она.

Наконец, по словам Калюжной, из-за этанола снижается количество полезных бактерий в кишечнике и ускоряется рост условно-патогенных. Это тоже негативно влияет на процесс переваривания пищи и может спровоцировать диарею, вздутие и боли в животе.

«Некоторые алкогольные напитки содержат большое количество сахаров, подсластителей или других веществ, которые сами по себе удерживают воду в кишечнике и тем самым повышают риск так называемой осмотической диареи. Это особенно характерно для сладких коктейлей, ликеров, сидра», — добавила врач.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одной из них он назвал привычку снимать стресс спиртным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok