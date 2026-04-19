19 апреля в России отмечают День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. В разных странах 19 числа отмечают День подснежника. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в мире 19 апреля, какие приметы и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест, согласно которому Крым, Тамань и Кубань вошли в состав Российской империи. Отмечать памятную дату начали в 2019 году, в связи с пятой годовщиной возвращения Республики Крым в состав России. Несмотря на то что День принятия Крыма, Тамани и Кубани — официальный праздник, 19 апреля в России не является выходным.

День юридической службы МВД России

Изначально юристы Министерства внутренних дел (МВД) России отмечали свой профессиональный праздник 19 июля, в годовщину образования юридического отдела МВД СССР. Однако в 2018 году праздник перенесли на 19 апреля — в честь принятия Екатериной II «Устава благочиния или полицейского». Документ, принятый в 1782 году, сформировал новую отрасль права: регламентировал структуру полиции того времени, основные направления деятельности, а также включал список деяний, наказуемых полицией.

Какие еще праздники отмечают в России 19 апреля

День полиграфии;

День работника ломоперерабатывающей отрасли.

Праздники в мире

День подснежника

Праздник в честь самого известного первоцвета сначала учредили в Великобритании — согласно одним источникам, День подснежника начали отмечать в конце XIX века, другие же утверждают, что праздник появился во второй половине XX столетия. Позже эту традицию подхватили и другие страны.

Англичане с давних времен по-особенному относились к подснежникам, называя их «снежными каплями» (snowdrop). В древности считалось, что высаженные вокруг дома подснежники защищают его от злых духов. На Руси люди верили, что подснежник был единственным цветком, который не боялся старухи-зимы и смело пробивался сквозь снег навстречу весне.

Какие еще праздники отмечают в мире 19 апреля

День читателя этикеток;

День покера в США.

Какой церковный праздник 19 апреля

День памяти 120 персидских мучеников

Жившие в середине IV века 111 мужчин и девять женщин пострадали за веру от рук царя Персии Сапора. Их заставляли отречься от бога, но мученики не предали свою веру. За это их сначала бросили в тюрьму, после чего возвели на костер. Позже христианка Снандулия собрала их мощи и спрятала у себя, чтобы не допустить поругания со стороны язычников.

Какие еще церковные праздники отмечают 19 апреля

День памяти преподобной Платониды Сирской;

День памяти святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского.

Приметы на 19 апреля

Если в углу дома заметили паука — стоит ждать жаркого лета;

Если из березы вытекло много сока — лето будет дождливым;

Если на улице дождливо, то лето будет грибным.

Кто родился 19 апреля

Российская теннисистка и экс-первая ракетка мира в 17 лет одержала свою первую победу на Уимблдоне, а через 10 лет, в 2014-м, журнал Time включил ее в топ-30 легендарных теннисисток мира за всю историю этого вида спорта. В 2020 году Шарапова завершила спортивную карьеру.

Помимо спорта, Мария Шарапова активно занимается благотворительностью. В частности, она учредила стипендии для студентов-выходцев из районов Республики Беларусь, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Британский актер и певец, обладатель премии «Эмми». Широкому зрителю Тим Карри запомнился ролями Фрэнк-н-Фертера в «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и клоуна Пеннивайза в экранизации книги «Оно» 1990 года.

В 2012 году Карри перенес инсульт, от которого так и не восстановился. Теперь он передвигается на инвалидном кресле и почти не разговаривает.

