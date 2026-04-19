17:43, 19 апреля 2026Бывший СССР

Бывший премьер пришел в ужас от ситуации на Украине

Экс-премьер Азаров: Украина платит за кредиты Евросоюза жизнями своих граждан
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Украина платит за кредиты Европейского союза (ЕС) жизнями своих собственных граждан. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, передает РИА Новости.

«Какую цену платит Украина за все кредитные средства? Цена простая — киевский режим за эти деньги рассчитывается жизнями своих соотечественников. Вот это надо понимать!» — сказал бывший глава правительства.

По его оценкам, Киев «расплачивается» жизнями от 30 до 40 тысяч граждан ежемесячно за подобную политику и отношения с Брюсселем.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт отказался одобрять кредит ЕС для Киева без возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Украина якобы выразила готовность возобновить транзит российской нефти с понедельника, 20 апреля, при условии, что Будапешт снимет вето на кредит Европейского союза в размере 90 миллиардов евро. Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии остается неизменной.

