Латвийский депутат публично возмутился общению шепотом на русском

Бывший СССР
07:49, 19 апреля 2026

Депутат Росликов: Русскоязычным людям в Латвии приходится говорить шепотом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Русскоязычные люди в Латвии разговаривают друг с другом шепотом, чтобы не нарваться на негативную реакцию. Об этом журналистам РИА Новости рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов.

По словам парламентария, в общественном месте очень легко вызвать негодование только за один факт беседы на русском. «Если вы сегодня приедете в Латвию и послушаете, как между собой общаются русские — шепотом…», — отметил Росликов.

Как подчеркнул он, сегодня русофобская повестка ведет к тому, что русскоязычные латвийские граждане чувствуют себя неуверенно.

Ранее мэр столицы Латвии предложил депутату Алексею Росликову, защищавшему русский язык, подключиться к заседанию Рижской думы из тюрьмы. Сейчас парламентарий находится в Белоруссии.

