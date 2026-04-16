В Латвии защищавшему русский язык депутату предложили подключиться к заседанию из тюрьмы

Мэр Латвии предложил Росликову подключиться к заседанию Рижской думы из тюрьмы

Депутат Рижской думы Алексей Росликов, уехавший в Белоруссию, может участвовать в заседаниях городского парламента из тюрьмы. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил мэр столицы Латвии Виестур Клейнбергс.

Он подчеркнул, что Росликов пытался участвовать в заседании комитета думы дистанционно, однако в будущем ему откажут в такой возможности. Клейнбергс подчеркнул, что подключение к работе муниципалитета из стран, не входящих в Европейский союз и НАТО, не допускается.

«Если господин Росликов захочет подключиться [к работе думы] легально, то сделать это можно будет из тюремного учреждения в Латвии», — написал чиновник.

Росликов, комментируя произошедшее в своем Telegram-канале, заявил, что мэр также поручил отключить его от всех систем электронной работы, включая почту. Он назвал такое решение городских властей незаконным.

Суд вынес решение об аресте городского депутата 9 апреля, пока тот находился в Минске. В настоящий момент политик находится в Белоруссии.

В начале июня 2025 года, во время рассмотрения парламентом Латвии декларации «об устранении лингвистических последствий», Росликов с трибуны заявил: «Русский язык — наш язык!» После этого его выгнали с заседания. В декабре 2025-го он получил обвинение по делу об оказании помощи России и разжигании национальной вражды и ненависти.