Лукашенко рассказал об учебе сына

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что его сын учился в деревенской школе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын учился в деревенской школе в таких же условиях, как и другие дети. Об этом он заявил в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Лукашенко уточнил, что его сын поступил в Пекинский университет, один из лучших университетов мира, где преподают на английском языке. Но он, по словам главы Белоруссии, к этому стремился и всегда хорошо учился.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть много хороших и толковых людей, которые в будущем могли бы возглавить страну.