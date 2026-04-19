Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:30, 19 апреля 2026

Любителей сморкаться двумя ноздрями одновременно предупредили об опасности

Лор Кубаева: Привычка сморкаться двумя ноздрями одновременно грозит отитом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Привычка сморкаться двумя ноздрями одновременно может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредила лор-хирург «Софт Медикал Центра» Линда Кубаева. Об опасности доктор рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, привычка сморкаться двумя ноздрями, несмотря на кажущуюся естественность действия, создает поток воздуха, что может негативно воздействовать на слуховую трубу и грозит болью в ушах и даже отитом.

«В зоне повышенного риска находятся дети и люди с хроническими отитами в анамнезе. Вероятность развития воспаления у них из-за этой привычки особенно высока. Не стоит так делать и при отеке слизистой носа, поскольку избыточное давление еще сильнее нагружает слуховую трубу», — объяснила Кубаева.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

При этом доктор подчеркнула: причина подобных проблем со здоровьем не в попадании слизи в ухо, поскольку анатомически это невозможно. Опасность заключается в том, что во время такого сморкания туда могут попасть вирусы и бактерии, а также в том, что это грозит нарушениями вентиляции барабанной полости, расположенной в среднем ухе.

Чтобы минимизировать риск осложнений, Кубаева призвала во время сморкания закрывать сначала одну ноздрю, а затем другую.

Ранее отоларинголог Алигусейн Алиев назвал незаметно ухудшающую осанку привычку. По его словам, подобная проблема может быть следствием дыхания через рот.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Каллас заявила об обсуждении со странами Персидского залива санкций против России

    Психологи предупредили о красноречивых признаках обреченных на крах отношений

    Сидни Суини вернула в моду один фетиш из 80-х

    Зеленский повторил одно требование к ЕС

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok