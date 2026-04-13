15:25, 13 апреля 2026

Названа незаметно ухудшающая осанку привычка

Врач Алиев: Дыхание через рот ухудшает осанку и приводит к перенапряжению шеи
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yolya Ilyasova / Shutterstock / Fotodom

Врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Алигусейн Алиев рассказал, какая привычка незаметно ухудшает осанку и приводит к проблемам со здоровьем. Ее врач назвал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Алиева, осанка может ухудшиться из-за привычки дышать через рот. Врач объяснил, что из-за нее перенапрягаются мышцы шеи, из-за чего и возникает сутулость. «Если не избавиться от привычки дышать через рот, в дальнейшем это может спровоцировать развитие нарушений опорно-двигательного аппарата», — отметил доктор.

Материалы по теме:
Производственный календарь на 2023 год: когда закончатся длинные выходные и сколько будем отдыхать
Производственный календарь на 2023 год:когда закончатся длинные выходные и сколько будем отдыхать
22 декабря 2022
Что приготовить на костре? Рецепты самых простых и вкусных блюд, которые идеально есть на природе
Что приготовить на костре?Рецепты самых простых и вкусных блюд, которые идеально есть на природе
30 апреля 2023
Психозы, депрессия и смерть: чем опасны майские праздники для россиян?
Психозы, депрессия и смерть:чем опасны майские праздники для россиян?
3 мая 2022

Врач также отметил, что из-за дыхания через рот ослабевает круговая мышца рта. Алиев объяснил это тем, что она привыкает находиться в расслабленном состоянии

Отоларинголог добавил, что коррекция этой проблемы должна быть комплексной: надо не только восстановить носовое дыхание, но и проконсультироваться с ортодонтом и при необходимости прибегнуть к миофункциональной терапии.

Ранее врач Майкл Бреус рассказал, как быстро уснуть после пробуждения посреди ночи. По его мнению, в этом случае помогает специальная методика дыхания.

