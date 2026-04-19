Welt: Отставки депутатов фракции «Слуга народа» угрожают Зеленскому

Отставки депутатов фракции «Слуга народа» угрожают конституционному большинству Владимира Зеленского. Об этом сообщает Welt.

«Исторически уникальное большинство в Раде, которое на протяжении многих лет позволяло Зеленскому управлять страной без ограничений, теперь существует лишь на бумаге. Глава киевского режима перешел к открытым угрозам», — говорится в публикации.

Авторы также заявили, что депутаты партии «Слуга народа» бойкотируют Зеленского. Среди парламентариев из-за угроз президента Украины царит мрачная атмосфера, подметили в издании.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко заявил, что следующими категориями граждан Украины, которые попадут под мобилизацию, будут полицейские, пограничники, военные пенсионеры и запасники.