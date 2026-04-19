Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

Художник Шинкарев умер из-за сердечной недостаточности

Советский и российский художник, писатель Владимир Шинкарев умер от сердечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.

Шинкарев умер в возрасте 72 лет.

Владимир Шинкарев известен как идеолог митьковского движения, соавтор «Канона Митьков». Работы художника выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Париже, Антверпене, Рио-де-Жанейро, Кельне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других городах. Сейчас некоторые из них находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и Эрмитажа.

