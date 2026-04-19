Умер легендарный автор песен в стиле кантри

The Independent: Легендарный автор песен в стиле кантри Дон Шлитц умер в 73 года

Легендарный американский автор песен в стиле кантри, лауреат двух премий «Грэмми» Дон Шлитц ушел из жизни в возрасте 73-х лет. Об этом сообщает британское издание The Independent («Индепендент»).

Шлитц скончался 16 апреля в Нэшвиллской больнице, куда попал с внезапно настигнутой болезнью.

Шлитц родился 29 августа 1952 года в Дареме, Северная Каролина, а в 20 лет переехал в Нэшвилл. Первым хитом композитора стала песня The Gambler («Игрок») в исполнении Кенни Роджерса.

Среди других известных работ одного из самых влиятельных композиторов в истории кантри: Forever and Ever, Amen, («Во веки веков, Аминь»), On the Other Hand («С другой стороны»), He Thinks He’ll Keep Her («Он думает, что оставит Ее у Себя») и многие другие.

