Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
06:29, 19 апреля 2026

Умер легендарный автор песен в стиле кантри

The Independent: Легендарный автор песен в стиле кантри Дон Шлитц умер в 73 года
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Легендарный американский автор песен в стиле кантри, лауреат двух премий «Грэмми» Дон Шлитц ушел из жизни в возрасте 73-х лет. Об этом сообщает британское издание The Independent («Индепендент»).

Шлитц скончался 16 апреля в Нэшвиллской больнице, куда попал с внезапно настигнутой болезнью.

Шлитц родился 29 августа 1952 года в Дареме, Северная Каролина, а в 20 лет переехал в Нэшвилл. Первым хитом композитора стала песня The Gambler («Игрок») в исполнении Кенни Роджерса.

Среди других известных работ одного из самых влиятельных композиторов в истории кантри: Forever and Ever, Amen, («Во веки веков, Аминь»), On the Other Hand («С другой стороны»), He Thinks He’ll Keep Her («Он думает, что оставит Ее у Себя») и многие другие.

Ранее стало известно о смерти французской актриси Натали Бай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok