Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:00, 19 апреля 2026

В России заявили, что дроноводы ВС РФ в приоритете поражают украинские БПЛА
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские операторы дронов центра «Рубикон» приоритетно поражают украинские беспилотники. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Военный осведомитель».

«Наибольшая часть поражаемых целей — это по-прежнему украинские БПЛА и НРК, а также различные средства связи и наблюдения — совокупно 53,4 процента. Более половины всех целей, растущих в статистике», — говорится в сообщении.

Авторы публикации отметили, что ВСУ продолжают наращивать количество используемых дронов. В планах у Киева — перенести всю логистику на фронте на беспилотные системы.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько сообщил, что российские военные поменяли тактику в приграничье. По его данным, дроноводы подразделений войск «Север» в Сумской области намеренно меняют направление ударов на протяжении сотен километров, заставая противника врасплох.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли личность взорвавшей «Северный поток» эротической модели

    Снос взрывом улицы в Ливане армией Израиля попал на видео

    Раскрыта реакция детей Чекалина на его семилетний приговор

    Раскрыта приоритетная цель для опытных операторов дронов ВС РФ

    На Украине раскрыли детали достигнутых договоренностей с Россией

    Трамп отреагировал на серию загадочных исчезновений и смертей ученых в США

    В Кремле высказались о разблокировании ЕС кредита для Украины

    Дважды оштрафованный за мат тренер Евсеев дал интервью из 19 слов

    Бывший командир «Айдара» высказался о снижении возраста мобилизации

    В Латвии защищавшего русский язык депутата захотели лишить мандата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok