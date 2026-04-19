Раскрыта приоритетная цель для опытных операторов дронов ВС РФ

В России заявили, что дроноводы ВС РФ в приоритете поражают украинские БПЛА

Российские операторы дронов центра «Рубикон» приоритетно поражают украинские беспилотники. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Военный осведомитель».

«Наибольшая часть поражаемых целей — это по-прежнему украинские БПЛА и НРК, а также различные средства связи и наблюдения — совокупно 53,4 процента. Более половины всех целей, растущих в статистике», — говорится в сообщении.

Авторы публикации отметили, что ВСУ продолжают наращивать количество используемых дронов. В планах у Киева — перенести всю логистику на фронте на беспилотные системы.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько сообщил, что российские военные поменяли тактику в приграничье. По его данным, дроноводы подразделений войск «Север» в Сумской области намеренно меняют направление ударов на протяжении сотен километров, заставая противника врасплох.