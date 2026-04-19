02:55, 19 апреля 2026

Россиянам рассказали о новых проверках налоговой при переводе денег

Юрист Валеева: Водители и арендодатели могут попасть под контроль переводов ФНС
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Возможное введение системы автоматического контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) за счетами граждан может коснуться ряда граждан. Подробности журналистам агентства «Прайм» рассказала юрист Гузель Валеева.

По ее словам, сейчас продумывается идея о законе, который мог бы обязать Банк России передавать в ФНС данные о физлицах без статуса индивидуального предпринимателя, чьи операции имеют признаки предпринимательской деятельности или систематического получения дохода от других граждан. Цель проекта заключается в том, чтобы выявлять незадекларированный доход и незаконную предпринимательскую деятельность, а не следить за бытовыми переводами.

«Алгоритм будет искать не единичные платежи, а закономерности: регулярность, одинаковые суммы, большое количество отправителей. В зоне риска — те, кто ведет предпринимательскую деятельность без статуса ИП или самозанятого и получает платежи на личную карту», — указала эксперт, подчеркнув, что под возможный контроль, например, могут попасть кондитеры, репетиторы, парикмахеры, организаторы закупок, а также водители и арендодатели.

Алгоритм будет ориентирован на незадекларированные доходы, сопоставимые с максимальным годовым доходом для самозанятых — 2,4 миллиона рублей, а также с верхней границей базовой ставки НДФЛ в 13 процентов. Как уточняется, те, у кого разница превысит 2,4 миллиона, по всей видимости, будут получать автоматические требования объяснить аномалии.

Чтобы обезопасить себя, юрист рекомендовала легализовать деятельность — оформить статус самозанятого или ИП. При переводах также можно обозначать назначение платежа, к примеру, возврат займа или подарок. Хорошим вариантом в этой ситуации станет хранение подтверждающих документов — квитанций, переписок, что может пригодиться на случай запроса от ФНС, заключила специалист.

Ранее стало известно, что контроль за переводами не коснется добросовестных налогоплательщиков, полностью указывающих доходы и уплачивающие налоги. Кроме того, мера не затронет ситуации, когда граждане переводят деньги от близких родственников.

