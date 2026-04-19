Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 19 апреля 2026Россия

Синоптик рассказал о волне холода и ледяных дождях перед майскими праздниками

Владимир Седов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Перед майскими праздниками Московский регион ждет «волна холода» и ледяные дожди. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, причиной столь резкой перемены погоды станет борьба скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, что усилит в средней тропосфере холодную тягу северных ветров, несущих воздушные массы арктического происхождения из Баренцева моря.

Тишковец отметил, что зима с восстановлением снежного покрова пройдет по большей части Центральной России и накроет Подмосковье, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую и Костромскую области. Также достанется Среднему Поволжью (Марий Эл, Чувашия) и Кировской области. Помимо этого, зима с ледяными дождями зацепит Пермский край и север Свердловской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok