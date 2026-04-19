Синоптик рассказал о волне холода и ледяных дождях перед майскими праздниками

Синоптик Тишковец: Волна холода накроет Московский регион и Центральную Россию

Перед майскими праздниками Московский регион ждет «волна холода» и ледяные дожди. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, причиной столь резкой перемены погоды станет борьба скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, что усилит в средней тропосфере холодную тягу северных ветров, несущих воздушные массы арктического происхождения из Баренцева моря.

Тишковец отметил, что зима с восстановлением снежного покрова пройдет по большей части Центральной России и накроет Подмосковье, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую и Костромскую области. Также достанется Среднему Поволжью (Марий Эл, Чувашия) и Кировской области. Помимо этого, зима с ледяными дождями зацепит Пермский край и север Свердловской области.

