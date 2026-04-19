США предрекли катастрофу в Иране

США ждет катастрофа, если они продолжат конфликт с Ираном из-за военного потенциала Исламской Республики. Об этом написал американский военный аналитик и разведчик в отставке Скотт Риттер в аккаунте социальной сети X.

«США потерпели сокрушительное поражение в первом раунде войны с Ираном. Если [президент США Дональд] Трамп решит начать второй раунд, результаты будут катастрофическими для Америки и ее союзников», — написал он.

Риттер также подчеркнул, что Соединенные Штаты не выполнили ни одну из заявленных целей операции против Ирана, включая смену правящего руководства.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Ирана Амир Хатами заявил, что иранские военные готовы воевать с США и Израилем до «последнего вздоха». По его словам, Исламская Республика и далее будет биться за свой суверенитет на суше, в воздухе и на море.