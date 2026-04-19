16:23, 19 апреля 2026Мир

Иран пригрозил США

Хатами: Иранские военные готовы воевать до последнего вздоха
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иранские военные готовы воевать с США и Израилем до «последнего вздоха». Об этом сказал главнокомандующий вооруженными силами Ирана Амир Хатами, передает телеканал Al Jazeera.

«Наши силы будут противостоять врагу до последнего вздоха, с пальцем на спусковом крючке, готовые и к битве, и к жертвам», — пригрозил военный по случаю Дня иранской армии. По его словам, Исламская Республика и далее будет биться за свой суверенитет на суше, в воздухе и на море.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран серьезно нарушил режим прекращения огня, однако это не должно помешать заключению мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

12 апреля президент России Владимир Путин поговорил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Президент Исламской Республики поблагодарил российского лидера за призывы к урегулированию ближневосточного конфликта.

