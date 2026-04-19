15:34, 19 апреля 2026Мир

Трамп заявил о серьезном нарушении Ирана

Трамп: Иран серьезно нарушил режим прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Иран серьезно нарушил режим прекращения огня, однако это не должно помешать заключению мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит корреспондент ABC News Джонатан Карл.

«Это произойдет. Так или иначе. Хорошим или трудным путем. Это произойдет. Можете меня цитировать», — приводит корреспондент слова хозяина Белого дома о перспективах урегулирования ближневосточного конфликта.

Ранее Трамп заявил, что переговоры между Соединенными Штатами и Ираном идут «очень хорошо». Глава государства добавил, что у Тегерана «нет флота, нет военно-воздушных сил, нет лидеров, у них нет ничего». Продолжающийся конфликт он назвал «шалостью» со стороны Ирана, который «поступал так же на протяжении 47 лет».

12 апреля президент России Владимир Путин поговорил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Главы государств обсудили ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде. Президент Ирана выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Наряду с этим Пезешкиан поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь.

