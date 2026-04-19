Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:39, 19 апреля 2026

Стало известно о подвиге командира с позывным Фокс

Командир подразделения с позывным Фокс погиб на СВО, прикрывая группу эвакуации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Командир подразделения российских войск с позывным Фокс погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), прикрывая группу эвакуации. Об этом рассказал ветеран, кавалер ордена Мужества Владислав Буравлев, передает РИА Новости.

По его словам, Фокс выдвинулся с эвакуационным подразделением, хотя не обязан был этого делать. В ходе задания он прикрывал группу эвакуации и получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Тем не менее, так как в тот момент выдвинуться со мной как с санинструктором было некому, со мной выдвинулся он. Фокс меня прикрывал, благодаря ему я остался жив и не получил ранение», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что рядовой 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» с позывным Алтай в одиночку пять дней удерживал позиции во Владимировке в Донецкой Народной Республике. Как рассказали в Минобороны, военнослужащий участвовал во взятии населенного пункта, однако получил ранение и был вынужден находиться на позиции один до прихода подкреплений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    В Сербии заявили о скрытых требованиях ЕС

    Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok