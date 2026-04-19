Стало известно о подвиге командира с позывным Фокс

Командир подразделения с позывным Фокс погиб на СВО, прикрывая группу эвакуации

Командир подразделения российских войск с позывным Фокс погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), прикрывая группу эвакуации. Об этом рассказал ветеран, кавалер ордена Мужества Владислав Буравлев, передает РИА Новости.

По его словам, Фокс выдвинулся с эвакуационным подразделением, хотя не обязан был этого делать. В ходе задания он прикрывал группу эвакуации и получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Тем не менее, так как в тот момент выдвинуться со мной как с санинструктором было некому, со мной выдвинулся он. Фокс меня прикрывал, благодаря ему я остался жив и не получил ранение», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что рядовой 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» с позывным Алтай в одиночку пять дней удерживал позиции во Владимировке в Донецкой Народной Республике. Как рассказали в Минобороны, военнослужащий участвовал во взятии населенного пункта, однако получил ранение и был вынужден находиться на позиции один до прихода подкреплений.