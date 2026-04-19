ТАСС: Националисты недовольны решением ВСУ минировать линию фронта на Сумщине

Украинские националисты оказались недовольны решением Вооруженных сил Украины (ВСУ) минировать линию фронта в Сумской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Их возмутило дистанционное минирование, которое проводят подразделения армии Украины в Сумской области (...) Действия инженерных подразделений ВСУ фактически направлены на отказ от части украинской территории», — рассказал собеседник агентства.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько сообщил, что российские военные поменяли тактику в приграничье. По его данным, дроноводы подразделений войск «Север» в Сумской области намеренно меняют направление ударов на протяжении сотен километров, заставая противника врасплох.