Бывший СССР
17:52, 19 апреля 2026

В Чернигове задержали устроившего стрельбу на улице

Нацполиция Украины сообщила о конфискации оружия у стрелка в Чернигове
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

У мужчины, устроившего стрельбу в Чернигове, изъяли оружие. Об этом в Telegram сообщило Главное управление Нацполиции Украины по Черниговской области.

«Полиция работает на месте происшествия в Чернигове. Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что информация о стрельбе по детям не подтвердилась. Как уточнили правоохранители, пострадавших в результате инцидента нет.

До этого Telegram-канал «Политика страны» сообщал со ссылкой на местные паблики, что один из стрелков в Чернигове был задержан.

Ранее стало известно, что двое мужчин устроили стрельбу в Чернигове. Утверждалось, что пострадали как минимум три человека.

