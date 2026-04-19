В Чернигове задержали устроившего стрельбу на улице

Нацполиция Украины сообщила о конфискации оружия у стрелка в Чернигове

У мужчины, устроившего стрельбу в Чернигове, изъяли оружие. Об этом в Telegram сообщило Главное управление Нацполиции Украины по Черниговской области.

«Полиция работает на месте происшествия в Чернигове. Предварительно известно, что на улице у мужчины изъяли стартовый пистолет», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что информация о стрельбе по детям не подтвердилась. Как уточнили правоохранители, пострадавших в результате инцидента нет.

До этого Telegram-канал «Политика страны» сообщал со ссылкой на местные паблики, что один из стрелков в Чернигове был задержан.

Ранее стало известно, что двое мужчин устроили стрельбу в Чернигове. Утверждалось, что пострадали как минимум три человека.