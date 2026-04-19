В Дагестане пришлось закрыть дорогу республиканского значения

ГИБДД: Движение транспорта по дороге «Объезд Махачкалы через Талги» закрыто

Вечером 18 апреля в Дагестане пришлось закрыть движение автотранспорта по автомобильной дороге республиканского значения «Объезд Махачкалы через Талги». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана.

Причиной стало разрушение дорожного покрытия на 10-м километре дороги на территории Буйнакского района. На проезжей части образовались многочисленные продольные и поперечные трещины, просади и разломы, что привело к резкому ухудшению эксплуатационного состояния дороги.

Специалисты приступили к ремонту.

В ГИБДД отметили, что движение транспорта будет восстановлено сразу после выполнения ремонтных работ и подтверждения соответствия дорожного полотна требованиям безопасности.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о том, что паводковая обстановка в Дагестане стабилизируется. На данный момент в Республике остаются подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог.