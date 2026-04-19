Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:26, 19 апреля 2026Россия

В Дагестане пришлось закрыть дорогу республиканского значения

ГИБДД: Движение транспорта по дороге «Объезд Махачкалы через Талги» закрыто
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр видео: Госавтоинспекция Дагестана / Telegram

Вечером 18 апреля в Дагестане пришлось закрыть движение автотранспорта по автомобильной дороге республиканского значения «Объезд Махачкалы через Талги». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана.

Причиной стало разрушение дорожного покрытия на 10-м километре дороги на территории Буйнакского района. На проезжей части образовались многочисленные продольные и поперечные трещины, просади и разломы, что привело к резкому ухудшению эксплуатационного состояния дороги.

Специалисты приступили к ремонту.

В ГИБДД отметили, что движение транспорта будет восстановлено сразу после выполнения ремонтных работ и подтверждения соответствия дорожного полотна требованиям безопасности.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о том, что паводковая обстановка в Дагестане стабилизируется. На данный момент в Республике остаются подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok