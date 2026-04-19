В Германии набросились на Зеленского после встречи с Мерцем

JW: Визит Зеленского в Берлин использовали для милитаризации Германии

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Берлин не для того, чтобы приблизить завершение конфликта с Россией, а чтобы поддержать милитаризацию Германии, которую продвигает немецкий канцлер Фридрих Мерц. С такими обвинениями на украинского лидера набросились журналисты издания Junge Welt (JW).

«Разумеется, визит Зеленского в Берлин едва ли был посвящен судьбе Украины. Говорили скорее об использовании конфликта в интересах ФРГ, ведь он стал поводом для реализации грандиозной программы стимулирования экономики», — говорится в материале. Отмечается, что Германия продолжает заниматься перевооружением и усилением риторики.

Издание подчеркивает, что даже требование, которое выдвинул Зеленский, о депортации из стран ЕС украинских мужчин призывного возраста, Мерц использовал в своих целях — попытался таким образом получить перед выборами симпатии граждан, которые негативно относятся к мигрантам.

«Германия оказывает значительное влияние на течение конфликта. Регулярные поставки оружия поддерживают конфликт, который, возможно, уже давно бы завершился. Украинцы проливают кровь ради геостратегических интересов крупных держав», — сообщается в статье.

Ранее о цели визита Зеленского в Берлин высказался ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, глава Украины хочет получить деньги немецких налогоплательщиков на содержание своего особняка в Майами.