Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:53, 19 апреля 2026

В Германии набросились на Зеленского после встречи с Мерцем

JW: Визит Зеленского в Берлин использовали для милитаризации Германии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Берлин не для того, чтобы приблизить завершение конфликта с Россией, а чтобы поддержать милитаризацию Германии, которую продвигает немецкий канцлер Фридрих Мерц. С такими обвинениями на украинского лидера набросились журналисты издания Junge Welt (JW).

«Разумеется, визит Зеленского в Берлин едва ли был посвящен судьбе Украины. Говорили скорее об использовании конфликта в интересах ФРГ, ведь он стал поводом для реализации грандиозной программы стимулирования экономики», — говорится в материале. Отмечается, что Германия продолжает заниматься перевооружением и усилением риторики.

Издание подчеркивает, что даже требование, которое выдвинул Зеленский, о депортации из стран ЕС украинских мужчин призывного возраста, Мерц использовал в своих целях — попытался таким образом получить перед выборами симпатии граждан, которые негативно относятся к мигрантам.

«Германия оказывает значительное влияние на течение конфликта. Регулярные поставки оружия поддерживают конфликт, который, возможно, уже давно бы завершился. Украинцы проливают кровь ради геостратегических интересов крупных держав», — сообщается в статье.

Ранее о цели визита Зеленского в Берлин высказался ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, глава Украины хочет получить деньги немецких налогоплательщиков на содержание своего особняка в Майами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok