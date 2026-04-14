Журналист Боуз: Зеленский приехал в Берлин ради денег налогоплательщиков

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Берлин на встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы получить деньги. О цели его визита в соцсети X высказался ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, Зеленский хочет получить деньги немецких налогоплательщиков на содержание своего особняка в Майами. При этом, напомнил Боуз, недавно Мерц заявлял, что немцы сейчас переживают трудные времена.

Зеленский на пресс-конференции с Мерцем в Берлине призвал принять Украину в Европейский союз. Он подчеркнул, что Киев не согласен на «лайт»-версию членства в объединении. Комментируя это, Боуз отметил, что «попрошайка снова принялся за старое».