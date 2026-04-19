03:51, 19 апреля 2026Мир

В Иране поставили США условие для заключения сделки

Марина Совина
Фото: Icana / Globallookpress.com

США должны заслужить доверие народа Ирана для заключения сделки. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, его цитирует агентство Tasnim.

Он отметил, что сторонам удалось добиться прогресса в переговорах, но по-прежнему остаются пробелы и «некоторые фундаментальные моменты», в которых согласие не достигнуто. Галибаф подчеркнул, что Вашингтон должен перестать навязывать свою волю в подходе к диалогу.

«США должны решить, как завоевать доверие иранского народа. Это самый важный шаг, который должны предпринять США», — указал он.

Ранее Галибаф заявил о стратегическом поражении США и Израиля в конфликте с Ираном. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив не смогли достичь заявленных целей и потерпели крах «на всех направлениях».

