В Иране поставили США условие для заключения сделки

США должны заслужить доверие народа Ирана для заключения сделки. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, его цитирует агентство Tasnim.
Он отметил, что сторонам удалось добиться прогресса в переговорах, но по-прежнему остаются пробелы и «некоторые фундаментальные моменты», в которых согласие не достигнуто. Галибаф подчеркнул, что Вашингтон должен перестать навязывать свою волю в подходе к диалогу.
«США должны решить, как завоевать доверие иранского народа. Это самый важный шаг, который должны предпринять США», — указал он.
Ранее Галибаф заявил о стратегическом поражении США и Израиля в конфликте с Ираном. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив не смогли достичь заявленных целей и потерпели крах «на всех направлениях».