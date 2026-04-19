14:36, 19 апреля 2026Россия

В Совфеде объяснили решение Трампа об ослаблении санкций на российскую нефть

Пушков: Трамп не заинтересован в идее экономического удушения России
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ross D. Franklin / AP

Президент США Дональд Трамп не заинтересован в идее экономического удушения России. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в мессенджере Max.

«США вновь временно отменили санкции на продажу российской нефти, загруженной в танкеры. (...) Это и показатель того, что Трамп, в отличие от руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идее экономического удушения России», — написал он.

По мнению сенатора, подобные меры можно рассматривать, как попытку Вашингтона сдержать рост мировых цен на нефть.

Ранее Трамп назвал условие снятия блокады Ормузского пролива. По его словам, она будет действовать в полном объеме только в отношении Ирана до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не заключат сделку.

