23:17, 19 апреля 2026

В США назвали ключевое российское оружие в зоне СВО

Александра Синицына
Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) являются ключевым оружием на передовой в зоне спецоперации (СВО). Об их роли в украинском конфликте пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Российские ТОС привлекли к себе значительное внимание благодаря своим боевым характеристикам на поле боя в ходе конфликта на Украине», — подчеркивается в статье.

По данным издания, важным шагом в развитии этого типа вооружений стало появление ТОС-2 «Тосочка», благодаря которой достигается большая гибкость при ударах снарядами в термобарическом снаряжении. Кроме того, у системы скромные потребности в техническом обеспечении и расходе топлива, в сравнении с другими ТОС она более мобильна и меньше весит, за счет чего ее проще транспортировать.

Ранее тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» назвали джокером в колоде карт Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Ракеты ТОС оснащены термобарической боевой частью, которая при подрыве создает ударную волну, заполняющую собой все в окружающем пространстве.

