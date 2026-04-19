ВС России уничтожили резервы десантно-штурмовой бригады ВСУ под Сумами

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили резервы отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Никольское Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации уточняется, что анализ некрологов противников показал, что в результате огневого поражения были уничтожены резервы 80-й ОДШБр ВСУ в Никольском.

Штурмовики российской группировки войск «Север» успешно продвигаются вперед в Волчанском районе и уничтожают вражескую технику.

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины.