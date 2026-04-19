Военные ГВ «Север» показали уничтожение украинской САУ «Богдана» у Металловки

Telegram-канал «Северный Ветер»

Штурмовики российской группировки войск (ГВ) «Север» успешно продвигаются вперед в Волчанском районе и уничтожают вражескую технику. «Северяне» в телеграм-канале «Северный Ветер» поделились кадрами разгрома самоходной артиллерийской установки (САУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Богдана».

«Наши штурмовые группы активно поддерживают операторы БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру»), которые вскрывают и уничтожают артиллерийские орудия противника», — отмечают «северяне».

На кадрах объективного контроля дроноводы Росгвардии наносят прицельное поражение по установке, которая была оборудована практически на берегу реки Северский Донец в районе села Металловка.

