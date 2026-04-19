19:58, 19 апреля 2026Мир

Восемь детей погибли во время стрельбы в США

В штате Луизиана в результате стрельбы погибли восемь детей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в США

Фото: DBrownPhotos / Shutterstock / Fotodom

Восемь детей погибли во время массовой стрельбы в городе Шривпорт штата Луизиана. Об этом сообщает NBC News.

По данным источника, погибшими оказались несовершеннолетние в возрасте от года до 14 лет. Еще двое детей ранены. Стрельба произошла ночью в ходе домашнего конфликта. На место прибыли сотрудники полиции, они устроили погоню за преступником. В результате он был ликвидирован.

Ранее сообщалось о ликвидированном стрелке в Киеве. Мужчина открыл огонь по людям, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников.

